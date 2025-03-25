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25 марта 2025, 10:13

В Одесской области пограничники задержали злоумышленников, продававших "путевки" за границу за 12 000 долларов

25 марта 2025, 10:13
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фото: ГПСУ
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Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции прекратили деятельность преступной группы, которая организовывала нелегальную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Одним из участников группировки оказался 35-летний уроженец Армении, ныне проживающий в Украине и работавший водителем такси. В схему он привлек еще двух сообщников - 42 и 44-летнего мужчин. Они выполняли функции перевозчиков в границу и координировали маршрут.

Стоимость такой поездки составляла 12 000 долларов США. По предварительной договоренности, 1 000 долларов человек платил таксисту, как аванс, остальное — перед непосредственной попыткой пересечения границы его подельникам.

Двое участников группы правоохранители задержали во время получения средств и посадки "клиента" в авто.

Все трое фигурантов сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Суд избрал им меру пресечения под стражей с правом внесения залога.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили двух местных жителей, которые за 7000 долларов помогали попасть в Молдову военнообязанному мужчине.

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