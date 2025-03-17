Раненая собака. Фото: Снежана Бугрик/Facebook

Происшествие случилось 15 марта в селе Гатное Фастовского района Киевской области. Полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с собакой

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Представительница общественной организации "Защита животных "Плюшка"" Снежана Бугрик рассказала, что 80-летняя женщина пыталась убить собаку топором. Она нанесла собаке ранения, из-за чего она потеряла много крови. Несмотря на травмированную лапу, животному удалось сбежать.

Пострадавшего четырехлапого доставили в ветеринарную больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины. Ведется расследование.

Напомним, в Киеве будут судить 30-летнего мужчину, который издевался над собакой, заставляя ее есть собственные фекалии и нанося побои.