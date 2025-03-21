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21 марта 2025, 14:42

В Тернопольской области нетрезвую женщину оштрафуют за ложный вызов полиции

21 марта 2025, 14:42
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители составили админпротокол на жительницу Кременецкого района за ложный вызов полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Выехав на место происшествия, стражи порядка установили, что вызов был неправдив — факт правонарушения не подтвердился, а сама заявительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Относительно нее полицейские составили админпротокол по ст. 183 (заведомо ложный вызов спецслужб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фигурантке грозит штраф от 850 до 3400 гривен.

Полицейские просят граждан быть ответственными и не использовать спецномер 102 для шуток или заведомо ложных сообщений.

Напомним, житель Тернопольской области может сесть на 7 лет за хранение боеприпасов.

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