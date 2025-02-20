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В Днепропетровской области суд избрал наказание для участника смертельного ДТП. В той аварии столкнулись два автомобиля, из-за чего погиб ребенок

Об этом сообщает Первый Криворожский, передает RegioNews.

В Криворожском районном суде вынесли приговор водителю. Сама авария произошла летом 2022 года. Тогда водитель Skoda Superb двигался через село Марьяновка со стороны Кривого Рога в сторону Кропивницкого.

Когда он приближался к автобусной остановке, он решил развернуться влево. Однако он не убедился в безопасности маневра для окружающих. В это же время водитель Suzuki SX-4, ехавший позади него, двинулся на встречную полосу. Этот водитель также не учел дорожную обстановку.

В результате два автомобиля столкнулись. от удара Suzuki SX-4 вылетел на обочину, где находились люди. В результате погибла 12-летняя девочка.

Водитель Skoda Superb признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения. Суд назначил ему четыре года заключения и 1 год запрета управлять автомобилем. Известно, что срок за решеткой заменили 1 годом условно.

Напомним, что 14 февраля в Черниговской области произошло ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате 14-летняя пассажирка погибла на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.