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Несчастье произошло 18 февраля между 17:30 и 20:30 в селе Литятин Тернопольского района. Мужчину смертельно травмировал собственный автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина припарковал авто "УАЗ-469" на одной из улиц села и вышел из него. В какой-то момент машина начала катиться и прижала водителя к металлическому ограждению. 61-летний мужчина от полученных травм скончался еще до скорой "скорой".

На месте происшествия работали правоохранители.

Напомним, 15 февраля на Сумщине легковушка на встречке влетела в микроавтобус. Тела погибших деблокировали спасатели.