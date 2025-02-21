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21 лютого 2025, 16:46

На Волині засудили до в'язниці водія трактора, під колесами якого загинув чоловік

21 лютого 2025, 16:46
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На Волині визнали винним водія за смертельну аварію. На лаві підсудних опинився чоловік, який сів за кермо трактора у п'яному стані

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд визнав винним 30-річного водія, який порушив правила дорожнього руху в п'яному стані, та спричинив смертельну аварію. Його приговорили до п'ять років та одного місяці позбавлення волі, а також з забороною на керування транспортними засобами на строк 5 років.

Сама ДТП сталась влітку 2023 рокую Тоді водій трактора ЮМЗ-6 з причепом на дорозі в лісосмузі поблизу села Тойкут Ковельського району взявся підвезти двох чоловіків. Один з них, 63-річний чоловік, впав з причепа і загинув під колесами трактора.

Слід нагадати, що раніше на Дніпропетровщині судили водія за ДТП, в якій загинула дитина. Тоді водій наближався до автобусної зупинки. Він хотів розвернути авто вліво, але не переконався в безпеці маневру. Внаслідок цього сталося зіткнення з Suzuki SX-4. Внаслідок аварії загинула 12-річна дівчинка.

ДТП прокуратура
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