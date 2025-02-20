На Киевщине легковушка въехала в остановку и протаранила маршрутку: есть пострадавшие
ДТП произошло 20 февраля около 11:00 на одной из улиц города Васильков Обуховского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Так, 47-летний водитель Opel при попытке остановиться на светофоре обнаружил неисправность тормозной системы. В результате этого легковушка столкнулась с остановкой, после чего автомобиль отбросило на маршрутку Volkswagen.
Пострадали пассажир Opel и двое пассажиров маршрутки. Их госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, 15 февраля на Сумщине легковушка на встречке влетела в микроавтобус. Тела погибших деблокировали спасатели.
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