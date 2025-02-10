Фото: Нацполиция

Аферисты за год выманивали деньги граждан. Они специально искали объявления о сборе средств на ВСУ, а затем – обещали денежный перевод из Польши. Вот только на самом деле они воровали деньги украинцев

Об этом сообщает Нацполиция в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили пятерых жителей Днепропетровщины, которые в течение года обманывали людей. В частности, среди пострадавших есть военные.

В социальных сетях аферисты искали объявление о сборе денег на помощь ВСУ – лечение и предоставление материальной помощи. Затем они из фейковых аккаунтов представлялись работниками платежной организации и предлагали получить денежный перевод из Польши.

Однако на самом деле вместо конвертации злотых в гривне аферисты предлагали потерпевшим определенный алгоритм действий, в ходе которого получали персональные и банковские данные граждан. Впоследствии они присваивали денежные средства с их счетов.

"К противоправной деятельности причастны пятеро жителей Днепропетровской области, в возрасте от 31 до 56 лет. Они обманули 21 гражданина почти на 500 тысяч гривен", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее на Черниговщине осудили мошенника , устраивавшего фейковые сборы на "лечение ребенка" и "помощь ВСУ".