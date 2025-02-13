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В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
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13 февраля 2025, 17:42

В Киеве продавали квартиры прямо с жителями

13 февраля 2025, 17:42
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Фото: Нацполиция
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Аферисты продавали мужчине квартиру на Оболони прямо с жителями. Оказалось, что злоумышленники подделают документы о собственности

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили мужчин, продавших чужую квартиру в Оболонском районе Киева вместе с ее жителями. Выяснилось, что эту квартиру выделили в качестве служебного жилья на основе ордера. Мужчины узнали, что на жилье нет права собственности и решили оформить квартиру на себя. Они подделали для этого документы.

С фейковыми документами они пытались продать жилье. Наконец нашелся мужчина, заключивший соглашение о покупке квартиры, даже не осмотрев ее. Однако после получения ключей он понял, что ему продали квартиру вместе с ее жителями.

"На квартиру наложен арест. Обвинительный акт в отношении двух участников схемы направлен в суд. Материалы по организатору мошенничества выделены в отдельное производство", - сообщили правоохранители.

Следует отметить, что недавно подобную схему разоблачили в столице. Тогда сообщалось об аферистах, продававших чужие квартиры. Они сначала притворялись волонтерами, помогающими людям. Злоумышленники искали одиноких или уязвимых людей, носили им продукты, а впоследствии уговаривали продать жилье. Вот только в результате они забирали деньги, а настоящие владельцы квартир оставались на улице.

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