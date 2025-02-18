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18 февраля 2025, 18:07

Аферисты выманили у матери погибшего защитника 3 миллиона гривен

18 февраля 2025, 18:07
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Фото: Нацполиция
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Аферисты представились женщине сотрудниками банка. Она доверилась им и потеряла 3 миллиона гривен

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили аферистов, выманивших деньги у матери погибшего военного. Женщина рассказала, что ей позвонили по телефону якобы работники банка. Злоумышленники заверили ее, что она должна перечислить деньги на другие счета, чтобы сохранить средства. Она выполнила указания аферистов, и они получили ее 3 миллиона гривен.

Аферистами оказались три жителя Полтавы 19, 22 и 29 лет. В настоящее время суд решил отправить их под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Ровенской области мошенник выманил у женщины более 800 тысяч гривен. Они познакомились в мессенджере, и он представился англичанином. Впоследствии мужчина попросил у нее оплатить его билет в Украину, затем – за страховой полис, потом – якобы для взятки работодателю для получения отпуска. Женщина поняла, что стала жертвой афериста только тогда, когда у нее кончились деньги.

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