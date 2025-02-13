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СБУ задержала агентку России, которая готовила теракт против украинских правоохранителей в Житомире 19 января этого года

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Напомним, тогда СБУ задержала двух российских агентов на попытке подрыва наряда полиции, который должен прибыть по вызову на 102.

Сейчас задержали фигурантку, которая по заказу россиян изготовила две самодельные взрывчатки, которыми враг пытался взорвать житомирских полицейских.

Злоумышленницей оказалась 16-летняя местная жительница, которую в Телеграм-канале завербовал российский спецслужб. По его инструкции, девушка самостоятельно изготовила взрывчатки, к одной из которых подключила мобильный телефон для дистанционной активации. Потом спрятала их в тайнике, а геолокацию сбросила российскому куратору.

Впоследствии по этим координатам двое террористов забрали СВП и пытались подорвать украинских правоохранителей.

После предупреждения теракта фигурантка "залегла ко дну", скрываясь по адресам своих родственников. Контрразведка СБУ установила ее местонахождение и задержала в Бердичевском районе.

Установлено, что когда фигурантка скрывалась от правосудия, она получила дополнительные заказы из рф на изготовление новых СВП.

Во время обысков по местам нахождения задержанной изъяли компоненты для взрывчаток, "сменные" сим-карты для конспирации и мобильный телефон с поличным.

Фигурантке сообщили о подозрении, она находится под стражей.

Девушке грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком российский агент готовил теракт вблизи подразделений Сил обороны.