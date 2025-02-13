Фото: прокуратура

Харьковчанин в соцсетях распространял фотографии Ленина, Сталина и флаг СССР. Он делился мыслями о том, что он скучает по временам СССР.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харькове правоохранители разоблачили 49-летнего мужчину, распространявшего коммунистическую, нацистскую символики. Выяснилось, что в соцсетях (в запретном Вконтакте) он писал о своей грусти по временам СССР. В частности, такие же мнения он высказывал на Facebook.

Муж ностальгировал по временам СССР. В соцсетях он распространял изображение флага красного цвета с серпом и молотом. Также он публиковал фотографии Сталина, Ленина и картинки с пятиконечной красной звездой.

Напомним, ранее в Херсоне разоблачили предателя. Сначала мужчину задержали из-за сбыта наркотиков. Однако впоследствии выяснилось, что у него был второй в армии РФ. Мужчина передавал товарищу данные об украинских военных.