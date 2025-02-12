В Харьковской области задержали коллаборантку, которая занимала руководящий пост во время оккупации

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Жительница села Куриловка пошла на сотрудничество с оккупантами и добровольно заняла руководящий пост при так называемой временной гражданской администрации Купянского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Харьковской области.

Милиционеры установили, что 55-летняя женщина осуществляла непосредственное руководство и организацию работы отдела, подписывала служебные документы. Также она занималась оформлением документов о прописке граждан, выдачей свидетельств о рождении и смерти человека.

Жительнице Харьковщины поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в Харькове мужчина напал на сотрудника ТЦК. Злоумышленник забрызгал военнослужащего газовым баллончиком и порезал ножом.