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10 января 2025, 12:59

Осторожно, бешенство! В селе на Волыни ввели карантин

10 января 2025, 12:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В одном из сел Владимирского района Волынской области из-за обнаружения бешенства у собаки ввели карантинные ограничения

Об этом информирует пресс-служба Владимирской райгосадминистрации, сообщает RegioNews .

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при прошедшей 8 января районной государственной администрации карантинные ограничения введены на 60 суток. Бешенство у собаки обнаружили в частном хозяйстве на территории села Соснина Владимирского района.

Кроме того, местные власти решили ввести ряд комплексных мер по ликвидации и профилактике бешенства собаки на территории села Соснина и угрожающей территории села Менчичи, а именно:

  • провести дезинфекцию на месте гибели собаки;
  • провести подворный обход в селах Соснина и Менчичи с целью выявления больных и подозрительных в заболевании животных;
  • установить постоянное ветеринарное наблюдение за животными неблагополучного пункта для выявления и изоляции больных и подозрительных в заболевании бешенством животных;
  • провести прививку собак и кошек против бешенства.

Ранее сообщалось, что на Львовщине от бешенства умерла домашняя собака , с которой контактировали 20 человек.

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