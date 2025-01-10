Осторожно, бешенство! В селе на Волыни ввели карантин

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В одном из сел Владимирского района Волынской области из-за обнаружения бешенства у собаки ввели карантинные ограничения

Об этом информирует пресс-служба Владимирской райгосадминистрации, сообщает RegioNews .

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при прошедшей 8 января районной государственной администрации карантинные ограничения введены на 60 суток. Бешенство у собаки обнаружили в частном хозяйстве на территории села Соснина Владимирского района.

Кроме того, местные власти решили ввести ряд комплексных мер по ликвидации и профилактике бешенства собаки на территории села Соснина и угрожающей территории села Менчичи, а именно:

провести дезинфекцию на месте гибели собаки;

провести подворный обход в селах Соснина и Менчичи с целью выявления больных и подозрительных в заболевании животных;

установить постоянное ветеринарное наблюдение за животными неблагополучного пункта для выявления и изоляции больных и подозрительных в заболевании бешенством животных;

провести прививку собак и кошек против бешенства.

Ранее сообщалось, что на Львовщине от бешенства умерла домашняя собака , с которой контактировали 20 человек.