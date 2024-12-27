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27 декабря 2024, 13:44

В Виннице кот с подозрением на бешенство покусал шестерых человек

27 декабря 2024, 13:44
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фото иллюстративный: pixabay.com
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В микрорайоне Пирогово в Виннице кот покусал шесть человек, среди которых ребенок. Животное может быть больно бешенством

Об этом сообщили на областном центре контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Пострадавшие находятся под медицинским надсмотром, им назначили профилактические прививки. Кот же сбежал и его так и не нашли.

В ведомстве привели приблизительное описание кота и призывали жителей города быть осторожными, серо-белый. Кот среднего размера серо-белый. 24-25 декабря его видели между храмом Покрова Пресвятой Богородицы и Национальным музеем-усадьбой Н.И. Пирогова, а также во дворах близлежащих домов.

Людей, которые контрактовали с животным, призывают немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологическое отделение для профилактического лечения. Медики отмечают, что медлить с визитом к врачу нельзя, ведь бешенство является смертельным заболеванием, лечения против которого нет. Единственный способ избежать заболевания – профилактические прививки.

Напомним, ранее на Львовщине от бешенства умерла домашняя собака, с ней контактировали 20 человек.

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