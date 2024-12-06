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Суд осудил инспектора Волынской таможни и работника железнодорожной станции "Ягодин" за попытку незаконно переправить за границу мужчину призывного возраста

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Местный житель обратился к таможеннику с просьбой помочь ему нелегально пересечь границу. Инспектор согласился помочь и привлек к делу монтера колеи.

По согласованному плану, сообщники на автомобиле привезли "клиента" на железнодорожную станцию. Мужчину посадили в вагон поезда "Киев-Варшава" после завершения пограничного контроля. Однако попытка была разоблачена: пассажира без необходимых документов для выезда за границу задержали пограничники.

В результате инспектор таможни и железнодорожник получили по 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили уклониста, который прятался в сиденье буса под одеялом. Мужчина хотел попасть в Румынию.