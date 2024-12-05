В Житомире задержали военного, который за взятку обещал должность в тыловой части

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Правоохранители сообщили о подозрении 53-летнему военнослужащему из Житомира. Человек за 5000 долларов обещал устроить одного из военнообязанных на службу в тылу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

По данным следствия, 53-летний задержанный обещал военнообязанному помочь попасть на службу в тыловое подразделение ВСУ. Также фигурант требовал от мужчины средства за содействие в оформлении ограниченной годности к военной службе.

"Рекрутер" гарантировал мужчине положительный результат, указывая на свои знакомства среди членов военно-врачебной комиссии областного ТЦК и СП. Деньги, которые муж требовал от военнообязанного, якобы назначались представителям ВВК.

Житомирянин потребовал предоставить первый взнос в сумме 3 тысяч долларов. Он также угрожал, что в случае отказа военнообязанный получит повестку с последующей мобилизацией в общем порядке.

Фигуранта задержали 29 ноября во время передачи средств. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 151 400 гривен.

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали в Днепре масштабную схему уклонения от мобилизации. Задержано 5 организаторов.