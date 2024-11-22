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22 ноября 2024, 15:35

На Волыни кроссовер сбил пешехода: потерпевший скончался

22 ноября 2024, 15:35
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фото: Нацполиция
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Смертельная авария произошла 20 ноября на автодороге в селе Заречье Владимирского района. От полученных травм пешеход погиб

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, пешехода сбил автомобиль Hyundai Santa Fe. Предварительно, пострадавший переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

"В результате ДТП пешеход погиб. Транспортное средство полицейские изъяли, водитель был трезв", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 66-летний житель Заречанской общины. За рулем автомобиля находился 41-летний житель Владимира.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Следователи выясняют все обстоятельства летального ДТП.

Напомним, в городе Радехов Шептицкого района грузовик насмерть переехал пешехода. Водитель скрылся.

расследование Волынская область трагедия авария смертельное ДТП пешеход
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