На Волыни кроссовер сбил пешехода: потерпевший скончался
Смертельная авария произошла 20 ноября на автодороге в селе Заречье Владимирского района. От полученных травм пешеход погиб
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, пешехода сбил автомобиль Hyundai Santa Fe. Предварительно, пострадавший переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
"В результате ДТП пешеход погиб. Транспортное средство полицейские изъяли, водитель был трезв", - говорится в сообщении.
Погибшим оказался 66-летний житель Заречанской общины. За рулем автомобиля находился 41-летний житель Владимира.
Правоохранители возбудили уголовное производство. Следователи выясняют все обстоятельства летального ДТП.
Напомним, в городе Радехов Шептицкого района грузовик насмерть переехал пешехода. Водитель скрылся.