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14 ноября 2024, 00:16

На Тернопольщине будут судить 20-летнюю девушку, которая выманила у военного более 50 тысяч гривен

14 ноября 2024, 00:16
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фото: pixabay
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Правоохранители завершили досудебное расследование мошенницы на Тернопольщине, которая выманивала деньги у военного с помощью вымышленных историй

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Фигурантка – 20-летняя жительница Белобожницкой громады, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Девушка зарегистрировала аккаунт на сайте знакомств, при этом скачала фотографии постороннего человека для сокрытия информации о себе. В начале 2024 года фигурантка познакомилась с мужчиной, рассказавшим, что служит в ВСУ. Они переписывались долгое время, а в августе девушка начала рассказывать товарищу, что якобы проблемы со здоровьем. Потом придумала болезнь своего ребенка и, наконец, заявила, что умер ее брат. Сочиняя все эти обстоятельства, она просила деньги для решения проблем.

Мужчина, пытаясь ей помочь, несколько раз совершил денежные переводы. Общая сумма составляет более 54 тысяч гривен. Лишь после того, как фигурантка потребовала еще больше, мужчина заподозрил обман и обратился за помощью к полицейским.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт. Аферистке грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, житель Кировоградщины выманил у матери погибшего военного миллион гривен.

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