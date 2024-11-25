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25 ноября 2024, 01:21

В Ковеле на Волыни произошла массовая драка со стрельбой с участием правоохранителей

25 ноября 2024, 01:21
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фото: полиция
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В городе Ковель на Волыни днем, 24 ноября, во время задержания хулигана возникла потасовка с участием патрульных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Волынской области.

Правоохранители рассказали, что остановили автомобиль Jeep, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Пока патрульные составляли административные материалы, прохожий украл ключи от служебного автомобиля.

Правоохранители догнали хулигана.

"Общаясь с патрульным, он вел себя крайне агрессивно и конфликтовал, инспекторы начали задерживать нападающего. В этот момент несколько прохожих вмешались в конфликт", - говорится в сообщении.

Во время потасовки одна из патрульных полицейских произвела предупредительный выстрел вверх. В сообщении отмечается, что она сделала это, чтобы подать сигнал тревоги и вызвать подмогу.

"Участники драки, пользуясь суетой, сели в автомобиль Volkswagen и скрылись с места происшествия", - рассказали в полиции.

Впоследствии этот автомобиль остановили полицейскую вблизи одной из АЗС. Двое правонарушителей были задержаны. Начато расследование по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, в ночь на 23 ноября в одной из гостиниц Киева возникла потасовка, которая переросла в стрельбу. В результате конфликта погиб 27 летний мужчина. Еще два человека, в том числе охранник гостиницы, получили огнестрельные ранения.

Правоохранители сегодня, 24 ноября, задержали мужчину, который устроил стрельбу в одной из гостиниц Киева и убил человека.

стрельба патрульная полиция драка Волынская область Ковель
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