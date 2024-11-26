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26 ноября 2024, 14:07

В Винницкой области на вокзале двое мужчин избили и ограбили военного

26 ноября 2024, 14:07
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фото: полиция
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На вокзале в Жмеринке злоумышленники избили военного, отобрали у него рюкзак с личными вещами и мобильными телефонами и скрылись

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось около часу ночи. На одной из платформ железнодорожного вокзала к 51-летнему военнослужащему подошли незнакомцы и начали словесный конфликт. Затем избили и отобрали рюкзак.

Правоохранители задержали нападающих на территории вокзала. Ими оказались 34-летний житель Киева и 38-летний житель Хмельника. У задержанных изъяли похищенные вещи военного, жителя Хмельницкой области.

Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области задержали мужчину, который предлагал взятку работнику ТЦК, а затем применил слезоточивый газ против военных и полиции.

Винницкая область военный Ограбление Избиение
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