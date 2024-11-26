В Винницкой области на вокзале двое мужчин избили и ограбили военного
На вокзале в Жмеринке злоумышленники избили военного, отобрали у него рюкзак с личными вещами и мобильными телефонами и скрылись
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Происшествие случилось около часу ночи. На одной из платформ железнодорожного вокзала к 51-летнему военнослужащему подошли незнакомцы и начали словесный конфликт. Затем избили и отобрали рюкзак.
Правоохранители задержали нападающих на территории вокзала. Ими оказались 34-летний житель Киева и 38-летний житель Хмельника. У задержанных изъяли похищенные вещи военного, жителя Хмельницкой области.
Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Хмельницкой области задержали мужчину, который предлагал взятку работнику ТЦК, а затем применил слезоточивый газ против военных и полиции.