18:41  19 ноября
Учителя одного из лицеев на Волыни подозревают в растлении учеников
19:52  19 ноября
В Одессе жители одного из районов перекрыли дорогу из-за отсутствия света
21:58  19 ноября
Жительница Киева нашла снаряд возле мусорников
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2024, 02:05

На Волыни мужчина поджег дом своей сожительницы: женщина сгорела заживо

20 ноября 2024, 02:05
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Смертельный пожар произошел вечером 17 ноября в одном из населённых пунктов Владимирского района. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.

Огнеборцы ликвидировали пожар, дом частично выгорел.

"При осмотре дома, правоохранители обнаружили тело его владелицы, 53-летней жительницы Владимирского района, без следов насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что 62-летний односельчанин жертвы совершил поджог и скрылся с места совершения преступления. Злоумышленник был задержан.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, утром 14 ноября на Харьковщине в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина. Еще один ребенок пострадал.

поджог пожар смерть задержание Волынь Волынская область трагедия
В Одессе из-за неосторожности ребенка со свечой произошел пожар в многоэтажке
19 ноября 2024, 15:45
Ударил ножом в шею и живот: в Черкасской области пациент пытался убить врача
19 ноября 2024, 06:01
В Киевской области во время пожара в доме погибли два человека
19 ноября 2024, 01:11
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
На Буковине отправили в тюрьму мужчину за переправку уклонистов за границу
20 ноября 2024, 03:17
В Харьковской области пьяный мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку
20 ноября 2024, 02:40
Забетонировала тело в чемодане: в Кривом Роге будут судить женщину за убийство 10-летней дочери
20 ноября 2024, 01:34
Украинские артиллеристы разбили опорные пункты и блиндажи россиян возле Волчанска
20 ноября 2024, 01:05
На Волыни мужчина более полугода развращал свою 11-летнюю дочь
20 ноября 2024, 00:28
На Буковине пограничники с помощью дрона поймали мужчин, направлявшихся в Румынию
20 ноября 2024, 00:07
Скандальной Татьяне Крупе суд запретил посещать здание Хмельницкой МСЭК
19 ноября 2024, 23:46
Жительница Киева нашла снаряд возле мусорников
19 ноября 2024, 21:58
В Киеве 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки
19 ноября 2024, 21:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »