На Волыни мужчина поджег дом своей сожительницы: женщина сгорела заживо

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Смертельный пожар произошел вечером 17 ноября в одном из населённых пунктов Владимирского района. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.

Огнеборцы ликвидировали пожар, дом частично выгорел.

"При осмотре дома, правоохранители обнаружили тело его владелицы, 53-летней жительницы Владимирского района, без следов насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что 62-летний односельчанин жертвы совершил поджог и скрылся с места совершения преступления. Злоумышленник был задержан.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, утром 14 ноября на Харьковщине в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина. Еще один ребенок пострадал.