На Харьковщине в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина
Трагедия произошла утром 14 ноября в поселке Песочин Харьковского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Загорелся частный дом, огонь охватил площадь в 150 кв.м.
Спасатели во время тушения обнаружили тела пятерых погибших – мужчину и четырех детей. Один ребенок пострадал.
Также из горящего дома спасли котика.
Пожар ликвидировали. Причины возникновения устанавливают специалисты.
Напомним, 6 ноября в результате пожара на Полтавщине погибли две пожилые женщины и ребенок.
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