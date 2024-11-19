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Об этом сообщает пресс-центр полиции, передает RegioNews.

Во время тушения пламени в доме спасатели обнаружили тела двух человек. Погибшими оказались 60-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Предварительно, причиной возгорания стал окурок. Правоохранители ожидают окончательных результатов исследования от пожарных о причине возгорания.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 15 ноября в Ровенской области во время пожара в доме погибли его владельцы.