Ударил ножом в шею и живот: в Черкасской области пациент пытался убить врача

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В Жашко пациент схватил нож и ударил им врача в шею и живот. Нападавшего задержали

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Происшествие случилось 15 ноября в районной больнице, в которую на "скорой" доставили 41-летнего пациента. Во время его обследования мужчина внезапно набросился на врача, схватил нож и нанес им удары в шею и живот.

После нападения злоумышленник пытался скрыться из медучреждения, его задержали сотрудники полиции охраны, прибывшие по вызову после активации медперсоналом "Тревожной кнопки".

Нападавшего задержали. Ему объявили подозрение.

Злоумышленнику грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сообщается, что 50-летнего врача госпитализировали в реанимационное отделение.

Напомним, в октябре во Львове пьяный мужчина избил медика и водителя "скорой". В полиции открыли уголовное производство.