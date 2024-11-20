На Волині чоловік підпалив будинок своєї співмешканки: жінка згоріла живцем

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Смертельна пожежа сталася ввечері 17 листопада в одному з населених пунктів Володимирського району. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Волинській області.

Вогнеборці ліквідували пожежу, будинок частково вигорів.

"Під час огляду помешкання, правоохоронці виявили тіло його власниці, 53-річної жительки Володимирського району, без слідів насильницької смерті", – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що 62-річний односелець жертви скоїв підпал та втік із місця вчинення злочину. Зловмисника затримали.

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, вранці 14 листопада на Харківщині в пожежі загинули чотири дитини та чоловік. Ще одна дитина постраждала.