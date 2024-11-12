Суд на Волыни обязал УПЦ МП вернуть собор в государственную собственность

фото: УПЦ МП

Согласно решению хозяйственного суда на Волыни УПЦ МП должен вернуть памятник национального значения Успенский собор во Владимире в государственную собственность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Управляющий епархией УПЦ МП во Владимире митрополит Владимир на судебное заседание не явился. Интересы религиозной общины в режиме видеоконференции представляла защитница Екатерина Пегза.

Адвокат рассказала, что община была готова и на платной основе осуществлять аренду имущества. УПЦ МП было предложено продлить срок действия договора или заключить новый на платной основе.

В конце концов, суд постановил не продлевать договор с УПЦ МП. После вступления решения в действие Успенский собор передадут в пользование государственному историко-культурному заповеднику "Древний Владимир", на балансе которого он и состоит.

Начальник отдела юридического управления областной госадминистрации Александр Гаргола считает решение суда справедливым. Он отметил, что в добровольном порядке община отказалась освобождать эти сооружения.

У ответчика есть 20 дней для подачи апелляционной жалобы.

Свято-Успенский кафедральный собор во Владимире – объект культурного наследия национального значения и является государственной собственностью. Имущественный комплекс памятника охватывает Свято-Успенский собор (кладка) 1156 года, дом с колокольней (кладка) 1494 года и стены с воротами 17 века.

Напомним, ранее сообщалось, что община на Львовщине вышла из УПЦ МП после отказа священника отпевать павшего бойца ВСУ.