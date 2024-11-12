17:45  12 ноября
Суд вынес приговор трем мужчинам за убийство военного в Киеве
19:39  12 ноября
В Киеве неизвестные запустили фейерверк
17:21  12 ноября
В Киеве сотрудник ТЦК выстрелил себе в голову, — СМИ
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2024, 21:27

Суд на Волыни обязал УПЦ МП вернуть собор в государственную собственность

12 ноября 2024, 21:27
Читайте також українською мовою
фото: УПЦ МП
Читайте також
українською мовою

Согласно решению хозяйственного суда на Волыни УПЦ МП должен вернуть памятник национального значения Успенский собор во Владимире в государственную собственность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Управляющий епархией УПЦ МП во Владимире митрополит Владимир на судебное заседание не явился. Интересы религиозной общины в режиме видеоконференции представляла защитница Екатерина Пегза.

Адвокат рассказала, что община была готова и на платной основе осуществлять аренду имущества. УПЦ МП было предложено продлить срок действия договора или заключить новый на платной основе.

В конце концов, суд постановил не продлевать договор с УПЦ МП. После вступления решения в действие Успенский собор передадут в пользование государственному историко-культурному заповеднику "Древний Владимир", на балансе которого он и состоит.

Начальник отдела юридического управления областной госадминистрации Александр Гаргола считает решение суда справедливым. Он отметил, что в добровольном порядке община отказалась освобождать эти сооружения.

У ответчика есть 20 дней для подачи апелляционной жалобы.

Свято-Успенский кафедральный собор во Владимире – объект культурного наследия национального значения и является государственной собственностью. Имущественный комплекс памятника охватывает Свято-Успенский собор (кладка) 1156 года, дом с колокольней (кладка) 1494 года и стены с воротами 17 века.

Напомним, ранее сообщалось, что община на Львовщине вышла из УПЦ МП после отказа священника отпевать павшего бойца ВСУ.

Волынь Волынская область церковь УПЦ МП
Закарпатского блогера наказали штрафом за разжигание религиозной розни
11 ноября 2024, 11:41
Скандальные портреты волынских бизнесменов убрали со стен кафедрального собора в Луцке
07 ноября 2024, 19:22
Волынская епархия ПЦУ выступила с объяснениями по поводу "икон" местных бизнесменов в соборе
06 ноября 2024, 01:40
Все новости »
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
Геннадий Фукс через суд восстановился в должности заместителя председателя Запорожского облсовета
12 ноября 2024, 22:13
ГБР взялось за чиновника Минобороны, который списал Гринкевичу многомиллионный штраф
12 ноября 2024, 21:03
В Харьковской области микроавтобус насмерть переехал двухлетнюю девочку
12 ноября 2024, 20:26
Апелляционный суд в Киеве принял решение о мере пресечения Тищенко
12 ноября 2024, 20:01
В Киеве неизвестные запустили фейерверк
12 ноября 2024, 19:39
В прокуратуре показали последствия удара нового российского дрона "Молния" в Харькове
12 ноября 2024, 19:06
Изменение риторики после победы Трампа: как говорить с новой Америкой
12 ноября 2024, 18:43
В Донецкой ОВА рассказали о последствиях повреждения дамбы Кураховского водохранилища
12 ноября 2024, 18:35
Для удара по Харькову россияне применили новый тип БПЛА: подробности от прокуратуры
12 ноября 2024, 18:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Юрий Богданов
Все блоги »