фото: ГПСУ

Вблизи одного из приграничных населенных пунктов Камень-Каширского района правоохранители задержали 26-летнего жителя Киевской области

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мужчина решил подкупить пограничников и предложил взятку в 3000 долларов за незаконное пересечение украинско-белорусской границы. О предложении взятки военнослужащий сразу сообщил сотрудникам внутренней безопасности ведомства. Мужчину задержали с поличным, когда он передавал пограничнику первую часть суммы – 2000 долларов.

Фигуранту объявили подозрение, его ждет уголовная ответственность.

Напомним, ранее в окрестностях Ужгорода пограничники задержали группу нарушителей. Четверо мужчин призывного возраста пытались незаконно пересечь границу. Им осталось 300 метров до Словакии.