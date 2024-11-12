Под Луцком легковушка насмерть сбила велосипедиста

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Смертельное ДТП произошло вечером 10 ноября недалеко от села Зверев Луцкого района. Велосипедист погиб на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 18:00 автомобиль Kia Sorento сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.

"От полученных травм 73-летний житель Луцкого района скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находился 29-летний житель Ровно. Он был трезв. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.

Напомним, в Ковеле Волынской области грузовик насмерть переехал пешехода.