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Правоохранители за сутки ликвидировали на Закарпатье две схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Одна из схем функционировала в пределах села Деловое. Ее организовал житель Донетчины. Фигурант подыскивал желающих покинуть пределы государства и за 8000 долларов помогал им в этом.

В услуги дельца входило поселение клиента в дом, проведение инструктажа и перевозка его через блокпосты в пределах района к месту незаконного пересечения границы. По схеме фигуранта, при подъезде к реке клиент должен был выскочить из авто и, без каких-либо средств защиты и спецкостюмов, прыгнуть в водоем, чтобы переплыть и сбежать в Румынию.

Правоохранители установили, что делец планирует переправить по такой схеме очередного мужчину и поймали его на "горячем". У него изъяли автомобиль, мобильный телефон и деньги, полученные от клиента.

Фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Еще один канал незаконного пересечения госграницы разоблачили правоохранители в селе Богдан. Там, по схеме дельцов, военнообязанным проводили инструктаж и предоставляли необходимые геолокации на онлайн-картах для успешного побега. В дальнейшем клиентов на квадроциклах подвозили в горы, откуда они уже самостоятельно должны были покинуть пределы государства.

Фигурантов, причастных к незаконной переправке, задержали в Рахове. Они как раз транспортировали клиентов в село для незаконного побега.

У злоумышленников изъяли автомобиль, квадроцикл и 8 мобильных телефонов, свидетельствующих о причастности к схеме.

Решается вопрос о сообщении всем задержанным о подозрении и избрании мер.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 8 ноября на Закарпатье пограничники вытащили из Тисы пятерых мужчин, которым переправщики пообещали беспрепятственное пересечение границы за 8-11 тысяч долларов. Мужчины собирались переплыть Тису в двухместной лодке.