Уморила младенца голодом: на Волыни 19-летнюю девушку отправили за решетку

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Напомним, из-за умышленных действий матери новорожденный ребенок не прожил и двух месяцев. Родив здоровую дочь в январе 2024 года, девушка намеренно систематически не кормила ее, не обращалась за медпомощью для ребенка и не заботилась о его здоровье. В результате малыш умер.

Согласно выводам судмедэкспертизы, смерть ребенка была вызвана недостаточным питанием.

Суд первой инстанции назначил матери условное наказание, не связанное с реальным заключением. Прокуроры подали апелляционную жалобу. В результате апелляционный суд назначил девушке 2 года тюрьмы.

Напомним, на днях в Тернополе женщина утопила в ванне маленькую дочь и сама выпрыгнула из окна. Девочке было всего 2,5 года.