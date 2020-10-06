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06 октября 2020, 16:11 2

На Волыни работница банка украла 400 тысяч гривен

06 октября 2020, 16:11 2
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Женщина тайно создала счет на имя клиента-предпринимателя
Женщина тайно создала счет на имя клиента-предпринимателя
Фото из открытых источников
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Работницу банка в Владимире-Волынском подозревают в присвоении 400 тысяч гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Владимир-Волынскую местную прокуратуру.

Следствие считает, что ведущий экономист сектора филиала банка создавала заведомо ложные платежные поручения от клиентов и на их основании получала наличные.

Кроме того, имея доступ к автоматизированным банковским системам, работница финансового учреждения создала без ведома клиента-предпринимателя безналичный счет на его имя, доступ к которому имела только она, и в дальнейшем использовала его для перерасчетов и обналичивания присвоенных средств.

Таким образом служащая банка с октября 2019 по май 2020 года завладела почти 400 тыс грн, которые принадлежали гражданам и субъектам хозяйствования.

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, В Черкасской области осудили експрокурора, которого разоблачили на вымогательстве денег.

банки прокуратура деньги кража Волынь
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