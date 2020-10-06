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06 октября 2020, 09:04 1

На Закарпатье на взятке погорел чиновник железной дороги: "крышевал" контрабанду янтаря

06 октября 2020, 09:04 1
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Он предложил сотруднику СБУ 1500 долларов взятки
Он предложил сотруднику СБУ 1500 долларов взятки
Фото: vpzhr.gp.gov.ua
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За подкуп сотрудника СБУ в Мукачево будут судить чиновника локомотивного депо Львовской железной дороги. Он предлагал деньги за невмешательство в контрабанду янтаря и табака.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Украины.

Так, досудебным расследованием установлено, что 4 сентября 2020 года чиновник предоставил 1500 долларов взятки сотруднику Управления СБУ в Закарпатской области за невмешательство в контрабанду янтаря и табачных изделий через государственную границу Украины.

За процессуального руководства военной прокуратуры Ужгородского гарнизона к Мукачевскому горрайонному суду Закарпатской области направлено обвинительный акт в отношении начальника одного из локомотивных депо регионального филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" по факту предоставления неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине у работника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотики, ГБР сообщило ему о подозрении.

прокуратура военные янтарь СБУ взятка
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