На Закарпатье на взятке погорел чиновник железной дороги: "крышевал" контрабанду янтаря

Он предложил сотруднику СБУ 1500 долларов взятки

Он предложил сотруднику СБУ 1500 долларов взятки

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

За подкуп сотрудника СБУ в Мукачево будут судить чиновника локомотивного депо Львовской железной дороги. Он предлагал деньги за невмешательство в контрабанду янтаря и табака.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Украины.

Так, досудебным расследованием установлено, что 4 сентября 2020 года чиновник предоставил 1500 долларов взятки сотруднику Управления СБУ в Закарпатской области за невмешательство в контрабанду янтаря и табачных изделий через государственную границу Украины.

За процессуального руководства военной прокуратуры Ужгородского гарнизона к Мукачевскому горрайонному суду Закарпатской области направлено обвинительный акт в отношении начальника одного из локомотивных депо регионального филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" по факту предоставления неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине у работника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотики, ГБР сообщило ему о подозрении.