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06 октября 2020, 14:29 1

На Хмельнитчине будут судить руководителя отделения банка за незаконные сделки с недвижимостью

06 октября 2020, 14:29 1
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Из-за действий руководителя были отчуждены в пользу третьих лиц земельный участок с домом
Из-за действий руководителя были отчуждены в пользу третьих лиц земельный участок с домом
Фото: из открытых источников
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Хмельницкая областная прокуратура сообщила об окончании досудебного расследования уголовного производства в отношении руководителя одного из отделений банка по факту незаконной сделки с недвижимостью стоимостью 800 тысяч гривен.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Так, установлено, что начальница отделения во время своего отпуска составила заведомо ложный официальный документ – письмо с просьбой снять запрет отчуждения недвижимого имущества, который подписала, заверила печатью и предоставила нотариусам.

На основании поддельного письма частным нотариусом из государственных реестров изъяты соответствующие записи. В результате таких неправомерных действий дом и земельный участок залоговой стоимостью свыше 800 тыс. грн, которые находились в ипотеке банка для обеспечения выполнения кредитором денежных обязательств по полученному кредиту в размере 112 тыс. долларов, были отчуждены собственником в пользу третьих лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажи имущества должник не погасил задолженность, а использовал средства по своему усмотрению. В результате, из-за лишения банковского учреждения возможности обратить взыскание на предмет ипотеки, интересам юридического лица нанесены тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области правоохранители разоблачили и задокументировали преступную "схему" с завладением недвижимостью граждан и коммерческих структур.

прокуратура закон земля Дом Недвижимость
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