В Черкасской области осудили экс-прокурора, которого разоблачили на вымогательстве денег

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы

Фото: СБУ

К лишению свободы осужден бывший прокурор Черкасской местной прокуратуры, которого Служба безопасности Украины задержала на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом от местного коммерсанта 1,5 тысячи долларов. За эту сумму прокурор "гарантировал" мужчине возвращение автомобиля, который находился на штрафплощадке за якобы выявленные нарушения прав собственности.

В ноябре 2015 года правоохранители задержали прокурора вблизи места работы во время получения всей суммы взятки.

Приднепровский районный суд Черкасс признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 190 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией части принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Сейчас апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали одного из заместителей начальника ГУ "Одесская исправительная колония №14" после получения им 1200 долларов взятки.