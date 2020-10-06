В Одесской области на взятке поймали заместителя начальника исправительной колонии
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества
В Одесской области задержали одного из заместителей начальника ГУ "Одесская исправительная колония №14" после получения им 1200 долларов взятки.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Чиновник требовал и получил взятку от родственников осужденного за подготовку и направление в суд ходатайства об его условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрание ему меры пресечения и отстранение от должности.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области задержали пограничника во время получения взятки в сумме 1500 евро за содействие в перемещении 30 коробов табака.
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