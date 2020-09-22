Действующий мэр Ковеля Олег Киндер в третий раз баллотироваться на эту должность

Мэр пойдет на выборы от партии "Батькивщина"

Мэр пойдет на выборы от партии "Батькивщина"

Волынская областная организация ВО "Батькивщина" выдвинула кандидатуру Олега Киндера на должность городского головы Ковеля

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Львов.

Список партийцев города Ковеля, которые будут участвовать в местных выборах, как кандидаты в городской совет, возглавляет Вера Федосюк, секретарь горсовета, председатель Ковельской городской "Батькивщины".

В первой десятке также директор комплексной детской юношеской спортивной школы Елена Климашевская, предприниматель Василий Дудка, директор ЧП "СТ" Святослав Степанюк, заместители городского головы Игорь Прокопив и Андрей Товстыга.

За должность городского головы уже в третий раз будет бороться Олег Киндер.

Напомним, В Луцке лидером симпатий избирателей является партия "За будущее" - РЕЙТИНГ.