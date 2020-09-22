14:31  22 сентября
Евгений Червоненко снял предвыборный ролик в стиле воровской сходки из сериала "Ликвидация"
15:22  22 сентября
Кернес идет на поправку и будет участвовать в выборах
17:54  22 сентября
С начала суток в зоне ООС нарушений перемирия не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2020, 14:18 4

Действующий мэр Ковеля Олег Киндер в третий раз баллотироваться на эту должность

22 сентября 2020, 14:18 4
Читайте також українською мовою
Мэр пойдет на выборы от партии "Батькивщина"
Мэр пойдет на выборы от партии "Батькивщина"
Читайте також
українською мовою

Волынская областная организация ВО "Батькивщина" выдвинула кандидатуру Олега Киндера на должность городского головы Ковеля

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Львов.

Список партийцев города Ковеля, которые будут участвовать в местных выборах, как кандидаты в городской совет, возглавляет Вера Федосюк, секретарь горсовета, председатель Ковельской городской "Батькивщины".

В первой десятке также директор комплексной детской юношеской спортивной школы Елена Климашевская, предприниматель Василий Дудка, директор ЧП "СТ" Святослав Степанюк, заместители городского головы Игорь Прокопив и Андрей Товстыга.

За должность городского головы уже в третий раз будет бороться Олег Киндер.

Напомним, В Луцке лидером симпатий избирателей является партия "За будущее" - РЕЙТИНГ.

выборы мэр Волынь Батькивщина Волынская область Кандидат Ковель Киндер Олег
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мэр Николаева в прямом эфире клялся на Библии
22 сентября 2020, 13:59
В мэры Киева уже зарегистрированы четверо кандидатов: кому отказали
22 сентября 2020, 13:45
Штепу зарегистрировали кандидатом на пост главы Славянской ОТГ
22 сентября 2020, 11:50
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Страсти в Покровске и спокойствие Дружковки. Как угольный генерал решил стать градоначальником
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Олег Полищук
Все блоги »