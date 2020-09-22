14:31  22 сентября
Евгений Червоненко снял предвыборный ролик в стиле воровской сходки из сериала "Ликвидация"
15:22  22 сентября
Кернес идет на поправку и будет участвовать в выборах
17:54  22 сентября
С начала суток в зоне ООС нарушений перемирия не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2020, 13:59 4

Мэр Николаева в прямом эфире клялся на Библии

22 сентября 2020, 13:59 4
Читайте також українською мовою
Он это сделал в доказательство того, что ни он, ни его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки
Он это сделал в доказательство того, что ни он, ни его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки
Читайте також
українською мовою

21 сентября мэр Николаева Александр Сенкевич поклялся на Библии, что ни он, ни его родственники или подставные лица не владеют ни одним заводом по изготовления серой плитки.

Об этом он заявил вчера, 21 сентября, в эфире телешоу "Битва за город", передает RegioNews.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, отвечая на вопрос журналиста, достал Библию.

Он публично поклялся на Библии, что ни он, ни его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки, которой решили покрыть площадь.

Из уст клятва мэра Сенкевича прозвучала после вопроса журналиста о том, кому принадлежит идея укладывать на улицах города именно серую плитку.

"Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки", - заявил Сенкевич.

Напомним, ранее мэр Николаева назвал вероятных конкурентов на местных выборах.

бизнес мэрия Николаева деньги мэр Николаев
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Страсти в Покровске и спокойствие Дружковки. Как угольный генерал решил стать градоначальником
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Олег Полищук
Все блоги »