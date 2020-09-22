Мэр Николаева в прямом эфире клялся на Библии

Он это сделал в доказательство того, что ни он, ни его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки

Он это сделал в доказательство того, что ни он, ни его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки

21 сентября мэр Николаева Александр Сенкевич поклялся на Библии, что ни он, ни его родственники или подставные лица не владеют ни одним заводом по изготовления серой плитки.

Об этом он заявил вчера, 21 сентября, в эфире телешоу "Битва за город", передает RegioNews. Мэр Николаева Александр Сенкевич, отвечая на вопрос журналиста, достал Библию. Он публично поклялся на Библии, что ни он, ни его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки, которой решили покрыть площадь. Из уст клятва мэра Сенкевича прозвучала после вопроса журналиста о том, кому принадлежит идея укладывать на улицах города именно серую плитку. "Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит ни одного и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки", - заявил Сенкевич. Напомним, ранее мэр Николаева назвал вероятных конкурентов на местных выборах.

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