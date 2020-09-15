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15 сентября 2020, 15:05 2

В Луцке лидером симпатий избирателей является партия "За будущее" - РЕЙТИНГ

15 сентября 2020, 15:05 2
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На втором месте – "Евросолидарность", на третьем – местное Общественное движение "СВИДОМЫЕ"
На втором месте – "Евросолидарность", на третьем – местное Общественное движение "СВИДОМЫЕ"
Фото из открытых источников
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Партия уроженца Волыни, народного депутата, олигарха Игоря Палицы «За будущее» является лидером електроальних симпатий на выборах в Луцкого городского совета.

Об этом говорится в результатах исследования социологической группы "Рейтинг", пишет RegioNews.

Так, согласно результатам, среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, наибольшую поддержку имеет партия "За будущее" – 30,4%.

На втором месте партия"Европейская солидарность" – 14,7%.

Общественное движение "СВИДОМЫЕ" готовы отдать голоса 13,8% избирателей в Луцке.

Также проходной барьер преодолевают: "Слуга народа" (9,1%), "Свобода" (6,4%), "Батькивщина" (6,2%).

В то же время партии "Голос", "Сила и Честь", Радикальная партия Олега Ляшко", "Оппозиционная платформа "За жизнь" и другие не попадают в Луцксовет.

Напомним, кандидат в мэры Луцка от "Слуг народа" станет известным в середине сентября. В партии до сих пор нет единого решения о том, кто именно это будет.

выборы партии рейтинг Слуга народа Луцк горсовет Батькивщина социология Европейская солидарность ВО Свобода За будущее
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