В Луцке лидером симпатий избирателей является партия "За будущее" - РЕЙТИНГ

На втором месте – "Евросолидарность", на третьем – местное Общественное движение "СВИДОМЫЕ"

На втором месте – "Евросолидарность", на третьем – местное Общественное движение "СВИДОМЫЕ"

Фото из открытых источников

Об этом говорится в результатах исследования социологической группы "Рейтинг", пишет RegioNews.

Так, согласно результатам, среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, наибольшую поддержку имеет партия "За будущее" – 30,4%.

На втором месте партия"Европейская солидарность" – 14,7%.

Общественное движение "СВИДОМЫЕ" готовы отдать голоса 13,8% избирателей в Луцке.

Также проходной барьер преодолевают: "Слуга народа" (9,1%), "Свобода" (6,4%), "Батькивщина" (6,2%).

В то же время партии "Голос", "Сила и Честь", Радикальная партия Олега Ляшко", "Оппозиционная платформа "За жизнь" и другие не попадают в Луцксовет.

Напомним, кандидат в мэры Луцка от "Слуг народа" станет известным в середине сентября. В партии до сих пор нет единого решения о том, кто именно это будет.