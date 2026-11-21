Иллюстративное фото: Давид Арахамия/Telegram

Украина передала США список из 15 населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, откуда предлагается провести гуманитарную эвакуацию по примеру Олешек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента.

По словам президента, он обсудил с Михаилом Драпатым возможное количество эвакуированных и подготовительных мер. Обновленный перечень населенных пунктов передали украинскому омбудсману и американской стороне.

В список вошли девять населенных пунктов Херсонской области: Раденск, Костогрызово, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Гладковка, Великие Копани, Кардашинка и Великая Кардашинка.

В Запорожской области определили еще шесть населенных пунктов: Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.

Зеленский отметил, что список будут обновлять после получения более точных данных о количестве людей, нуждающихся в эвакуации, и их состоянии.

Президент также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие эвакуации из Олешек.

Напомним, ранее сообщалось, что жители временно оккупированных Олешек в Херсонской области, которых удалось вывезти во время гуманитарной миссии, постепенно завершают лечение и обустраиваются на новых местах жительства.