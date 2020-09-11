Против Порошенко открыли 15 новых дел, - адвокат

Эти дела появились 4 сентября

Эти дела появились 4 сентября

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что против того началось расследование в 15 новых производствах.

Об этом он заявил на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

"4 сентября появилось 15 новых производств направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко... Не дает нам забыть о себе господин Андрей Портнов, который недавно опубликовал 15-е или 16-е производство. Мало ему было тех заявлений, которыми он завалил ГБР. Теперь очередное производства имеет отношение к "Кузнице на Рыбацкой", - сказал он.

Головань считает, что дела сфабрикованы. Адвокат добавил, что дела открыли в СБУ.

По его словам, в процессах речь идет о статье 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность), 109 УКУ (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственная измена, присвоение собственности, финансирования терроризма, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин и компьютерных сетей.

Он добавил, что дела дублируют предыдущие. В частности, производства по "Кузнице" восстановили по решению Печерского суда. Защитник Порошенко предполагает, что судья Светлана Смык проявила "лояльность к Портнову", ведь более года рассматривает дело относительно нарушений самого Портнова.

Адвокат видит в процессах след бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского. Ведь в фабулах дел много говорится о банковском деле.

Напомним, в августе АМКУ открыл дело против компании Порошенко Roshen.