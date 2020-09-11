Подготовительное заседание по делу мэра Харькова Кернеса снова отложили

Заседание переносят не впервые

Заседание переносят не впервые

Фото: Politeka

Подготовительное заседание по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, которых подозревают в похищении человека и пытках, отложили до начала октября из-за карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского районного суда Полтавы, передает RegioNews.

"Заседание перенесено судом на 02.10.2020 на 10-00 из-за неявки участников дела в связи с принятыми мерами, направленными на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), и введенным на территории Украины карантином", - говорится в сообщении.

Как известно, охранники по приказу Геннадия Кернеса в январе 2014 года похитили и избили участников харьковского Євромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина, которые фотографировали номерные знаки автомобилей возле гостиницы "Националь", где живет городской глава.

Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого обвиняют по ч.2-3 ст. 27, ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), за ч.2-3 ст. 27, ч.2 ст. 127 (истязание), ч.1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает до 15 лет заключения. Все трое не считают себя виновными.

Напомним, согласно данным соцопроса, Кернес обходит всех соперников в борьбе за кресло мэра Харькова.