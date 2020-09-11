Суд назначил экс-руководителю "Борисполя" Дыхне залог более 5 млн грн

Его подозревают в нанесении 16,5 млн гривен убытков аэропорта

Его подозревают в нанесении 16,5 млн гривен убытков аэропорта

Фото: УНИАН

Об этом говорится в сообщении суда в Facebook, передает RegioNews.

Сообщается, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и применил к Дыхне меру пресечения в виде залога в размере 5,25 млн гривен.

Его обязали в течение пяти дней внести залог, прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, прокуроров САП, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения. Также Дыхне обязан сдать заграничный паспорт, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями и оперативно сообщать об изменении места жительства и работы. Обязанности действуют до 11 ноября.

Отметим, на сегодня Дыхне занимает пост президента компании "Международные авиалинии Украины". Его подозревают в том, что он, будучи руководителем аэропорта "Борисполь" мог злоупотреблять положением, в результате чего аэропорту нанесен ущерб на 16,5 млн гривен.

Напомним, 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему руководителю аэропорта "Борисполь”.