18:08  01 сентября
Первая леди Украины Елена Зеленская стала экскурсоводом
19:41  01 сентября
Кандидат в мэры Луцка от "Слуг народа" станет известным в середине сентября
17:56  01 сентября
На Донбассе с начала суток сохраняется тишина – штаб
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2020, 17:39 3

В Полтаве презентовали команду "Слуг народа", которая пойдет на местные выборы

01 сентября 2020, 17:39 3
Читайте також українською мовою
В команду вошли юристы, журналисты и врачи
В команду вошли юристы, журналисты и врачи
Фото: КОЛО
Читайте також
українською мовою

В Полтаве, в присутствии президента Владимира Зеленского на площади перед ОГА назвали первую десятку кандидатов от «Слуги Народа», а также кандидатов в мэры Полтавы и Кременчуга.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание ЗМІСТ.

До первой десятки "Слуг народа" вошли:

  • Кандидат на должность Полтавского городского головы Сергей Иващенко
  • Кандидат на должность Кременчугского городского головы, экс-депутат Кременчугского горсовета, меценат Сергей Порчерян
  • предприниматель, автор стартапов в сфере диджитализации, основатель интернет-издания "Трибуна" Юрий Нестуля
  • председатель ГС "Полтавская ассоциация бизнеса", общественный деятель, организатор ряда проектов Ирина Бесарабова
  • директор Полтавского автоагрегатного завода, председатель правления Полтавской городской организации работодателей, основатель спортивной общественной организации "NewRun Club" Андриан Литовченко
  • Главный врач Хорольской ЦРБ, депутат райсовета, ексдепутат облсовета Михаил Виноград
  • активистка, исполнительный директор ОО Полтавская платформа, региональный координатор многих всеукраинских проектов, соучредитель интернет-ресурса "Содержание" Алена Гончаренко
  • советник председателя Одесского областного совета, политтехнолог, юридический консультант в Министерстве юстиции, менеджер проектов в Институте аналитики и адвокации Александр Смирнов
  • доцентка кафедры права Полтавского юридического института, член ассоциации юристов Украины, автор более 40 научных проектов Марина Грекова
  • главный врач Полтавской областной клинической больницы, заслуженный врач Украины, лауреат всеукраинской награды Главный врач-2018 Григорий Оксак.

Напомним, вчера стали известны все кандидаты в мэры областных центров от "Слуги народа" .

выборы Полтава Слуга народа Кандидат списки
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Против нардепа Гео Лероса возбудили уголовное дело
01 сентября 2020, 17:13
У Кернеса прокомментировали раздачу рекламы в харьковских школах
01 сентября 2020, 16:59
Школьники могут уйти на внеплановые каникулы из-за местных выборов: подробности
01 сентября 2020, 16:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Николаевской области
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »