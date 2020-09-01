В Полтаве презентовали команду "Слуг народа", которая пойдет на местные выборы

В команду вошли юристы, журналисты и врачи

В команду вошли юристы, журналисты и врачи

Фото: КОЛО

В Полтаве, в присутствии президента Владимира Зеленского на площади перед ОГА назвали первую десятку кандидатов от «Слуги Народа», а также кандидатов в мэры Полтавы и Кременчуга.