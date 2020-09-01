В Полтаве презентовали команду "Слуг народа", которая пойдет на местные выборы
В команду вошли юристы, журналисты и врачи
В команду вошли юристы, журналисты и врачи
В Полтаве, в присутствии президента Владимира Зеленского на площади перед ОГА назвали первую десятку кандидатов от «Слуги Народа», а также кандидатов в мэры Полтавы и Кременчуга.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание ЗМІСТ.
До первой десятки "Слуг народа" вошли:
- Кандидат на должность Полтавского городского головы Сергей Иващенко
- Кандидат на должность Кременчугского городского головы, экс-депутат Кременчугского горсовета, меценат Сергей Порчерян
- предприниматель, автор стартапов в сфере диджитализации, основатель интернет-издания "Трибуна" Юрий Нестуля
- председатель ГС "Полтавская ассоциация бизнеса", общественный деятель, организатор ряда проектов Ирина Бесарабова
- директор Полтавского автоагрегатного завода, председатель правления Полтавской городской организации работодателей, основатель спортивной общественной организации "NewRun Club" Андриан Литовченко
- Главный врач Хорольской ЦРБ, депутат райсовета, ексдепутат облсовета Михаил Виноград
- активистка, исполнительный директор ОО Полтавская платформа, региональный координатор многих всеукраинских проектов, соучредитель интернет-ресурса "Содержание" Алена Гончаренко
- советник председателя Одесского областного совета, политтехнолог, юридический консультант в Министерстве юстиции, менеджер проектов в Институте аналитики и адвокации Александр Смирнов
- доцентка кафедры права Полтавского юридического института, член ассоциации юристов Украины, автор более 40 научных проектов Марина Грекова
- главный врач Полтавской областной клинической больницы, заслуженный врач Украины, лауреат всеукраинской награды Главный врач-2018 Григорий Оксак.
Напомним, вчера стали известны все кандидаты в мэры областных центров от "Слуги народа" .
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