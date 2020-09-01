Известный волонтер отказался идти на выборы с мэром Черкасс Бондаренко

Он заявил, что будет заниматься своим предприятием, а не выборами

Он заявил, что будет заниматься своим предприятием, а не выборами

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Председатель Координационного совета участников боевых действий и ветеранов АТО в Черкасской области Леонид Станчук заявил, что не будет идти на выборы в команде мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Известно, что 14 августа в интервью одному из местных изданий Бондаренко назвал имена своей команды партии "За будущее" к местным выборам, в том числе указал фамилию Станчука.

Тогда мэр подчеркнул, что сформировал команду, которая пойдет с ним на выборы в городской совет.

Однако сегодня Станчук заявил, что не идет на местные выборы, и для него приоритетом является ведение хозяйственной деятельности его предприятия, которое занимается ремонтом техники для потребностей Вооруженных сил.

В Facebook-сообществе "Черкассы без Бондаренко" отмечается, что Бондаренко "проявляет чрезвычайную активность, пытаясь различными способами затянуть в партию как можно больше уважаемых людей".

В частности, среди его команды большинство потенциальных кандидатов - это городские чиновники, которые так или иначе зависимы от городского головы, что свидетельствует об использовании админресурса.

Леонид Станчук вовсе не собирался присоединяться к сомнительной политической силе, и ни к одной вообще. Для него важно, что его предприятие, ремонтируя военную технику, работает на победу над агрессором. Об этом он сделал и соответствующее сообщение в социальной сети", - говорится в сообщении сообщества.

Напомним, 14 августа мэр Черкасс Бондаренко назвал имена членов своей команды.