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07 августа 2020, 11:53 5

Инспектора патрульной полиции Киева будут судить за избиение адвоката

07 августа 2020, 11:53 5
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Правоохранитель безосновательно применил к адвокату и его отцу силу
Правоохранитель безосновательно применил к адвокату и его отцу силу
Фото: Facebook
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Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении инспектора Управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Правоохранитель обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием с применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, 27 марта 2020 года на участке автомобильной дороги "Киев-Чернигов" правоохранитель безосновательно применил к адвокату и его отцу силу и спецсредства, чем причинил потерпевшим телесные повреждения.

В случае доказательства вины инспектору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, В Киеве пресекли деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги со счетов.

суд ГБР Киев полиция Избиение
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