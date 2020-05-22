Полиция открыла уголовное производство относительно руководителя департамента соцзащиты Волынской ОГА Нестеренко
Директора Волынских интернатов выступили с совместным заявлением и обратились в полицию: чиновник, который приехал на Волынь с Луганщины шантажировал и вымогал у них взятки
Об этом сообщает ИА Волынские новости, пишет RegioNews.
Недоверие руководителю выразили также 37 его подчиненных из департамента соцполитики.
По факту обращения директоров интернатов внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 172 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение законодательства о труде). Сейчас продолжается досудебное следствие.
Напомним, чиновник с Луганщины требовал от директоров интернатов 90% от их премий, хотел вручную контролировать тендеры, давил на подчиненных.
Директора интернатов выступили с совместным заявлением и обратились в полицию.
На скандал отреагировала также и председатель Волынского облсовета Ирина Вахович, которая призвала руководство ОГА пересмотреть решение о назначении Константина Нестеренко на руководящую должность.
Кроме того, как стало известно из открытых источников в 2000-2010 годах нестеренко работал инспектором по труду в луганской области. Однако там его уволили с должности из-за обвинения в поборах.
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