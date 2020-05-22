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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
22 травня 2020, 18:22 1

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо очільника департаменту соцзахисту Волинської ОДА Нестеренка

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22 травня 2020, 18:22 1
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Костянтина Нестеренка відсторонили від займаної посади
Фото: Вісник.Луцьк
Костянтина Нестеренка відсторонили від займаної посади

Директори Волинських інтернатів виступили зі спільною заявою та звернулися в поліцію: чиновник, який приїхав на Волинь з Луганщини шантажував директорів і вимагав хабарі

Про це повідомляє ІА Волинські новини, пише RegioNews.

Недовіру керівнику висловили також 37 його підлеглих з департаменту соцполітики.

За фактом звернення директорів інтернатів внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 172 Кримінального кодексу України (грубе порушення законодавства про працю). Наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, чиновник з Луганщини вимагав від директорів інтернатів 90% від їх премій, хотів вручну контролювати тендери, тиснув на підлеглих.

Директори інтернатів виступили зі спільною заявою та звернулися в поліцію.

На скандал відреагувала також і голова Волинської облради Ірина Вахович, яка закликала керівництво ОДА переглянути рішення про призначення Костянтина Нестеренка на керівну посаду.

Крім того, як стало відомо з відкритих джерел у 2000-2010 роках нестеренко працював інспектором з праці у луганській області. Однак там його звільнили з посади через звинувачення у поборах.


Волинська область Волинь ОДА скандал чиновники хабар поліція кримінальна справа
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