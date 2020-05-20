Директора департамента соцзащиты Волынской ОГА обвиняют в вымогательстве денег, шантаже и угрозах

Директора пяти местных интернатов подготовили совместное обращение Волынского областного совета и полиции

Фото: Волынские новости

Директора пяти местных интернатов подготовили совместное обращение Волынского областного совета и полиции

Руководители пяти интернатных учреждений Волынской области заявили о попытках вымогательства денежных средств, шантаже и давлении со стороны новоназначенного директора департамента соцзащиты населения Волынской ОГА Константина Нестеренко, который прибыл работать с Луганщины

Под обращением, которое передадут в правоохранительные органы, подписались руководители Гороховского, Руденского, Олыкского, Голобского психоневрологических интернатов и Луцкого гериатрического пансионата. Обращение также поддержала глава Берестечковского психоневрологического интерната, которая по состоянию здоровья не смогла прибыть вместе с коллегами.

О конфликте между директорами интернатов и новым начальником департамента пишет ряд волынских СМИ, передает RegioNews.

Новоназначенный директор департамента социальной защиты населения Волынской ОГА приехал с Луганщины и вводит новые "методы" работы, которые описывают руководители интернатов.

Со слов руководителей учреждений, за месяц работы Константин Нестеренко ни разу не поинтересовался состоянием дел в заведении,потому что "ему это не интересно". Зато начал по несколько раз требовать одну и ту же финансовую отчетность, давить на директоров и прямо заявлять о том, что он будет "уничтожать директоров интернатов".



Кроме того, директора рассказывают о вымогательстве у них денег: когда руководители учреждений обратились за согласованием о выплате премии работникам, он заявил, что согласует ее при условии, если 90% от размера премии руководители отдадут ему, а 10% оставят себе.

Нестеренко вмешивался в тендерные закупки и прямо заявлял, что победителем станет фирма, которую он выберет. На замечания о процедуре в системе закупок "Прозрачно", где выбирают лучшее ценовое предложение, он заявил, что "это на Волыни так, а на Луганщине – по другому".

Кроме этого, запугивая увольнением, Нестеренко потребовал, чтобы его автомобиль "Шкода" отремонтировали на базе Луцкого гериатрического пансионата.





На конфликт отреагировала председатель Волынского областного совета Ирина Вахович. Она заявила, что будет просить руководство ОГА пересмотреть решение о назначении Нестеренко на должность директора департамента соцзащиты.

Есть ряд нюансов, которые свидетельствуют о некомпетентности этого руководителя. Он не заинтересован в развитии социальной сферы Волыни... Я убеждена, что Волынская ОГА пойдет нам навстречу и пересмотрит это кадровое решение," - прокомментировала ситуацию председатель облсовета.

Ирина Вахович также добавила,что надеется на быстрое решение проблемы и адекватное реагирование исполнительной власти области.

Сам Константин Нестеренко и председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко,тоже выходец из Луганской области, пока что не прокомментировали конфликтную ситуацию.

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