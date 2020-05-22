В Одессой области правоохранители "зачищают" банду Румына

Масштабная полицейскую операцию проводят в Ренийском районе на юге Одесской области

Масштабная полицейскую операцию проводят в Ренийском районе на юге Одесской области

Полицейская операция проводится с целью «зачистки» Ренийского района от организованных преступных группировок, которые контролирует криминальный авторитет Олег Попеску по кличке Румын.

О проведении спецоперации информирует ГУ Нацполиции в Одесской области, о ее возможных целях пишет издание "Думская" со ссылкой на собственные источники.

Об этом сообщает RegioNews.

Источники "Думской" также утверждают, что сегодняшние обыски у мэра Рени Игоря Плехова проходят тоже в рамках этой спецоперации.

Обыски проводятся одновременно у десятков лиц, которые подозреваются в участии в ОПГ Попеску либо связаны с этой ОПГ, — говорит источник в правоохранительных органах. -… В последние годы бандиты запугивают местных фермеров, требуя от них ежемесячной дани, "отжимают" в больших количествах землю и урожаи, занимаются рейдерством".

По словам собеседника, обычным методом запугивания было физическое насилие – преступники бросали боевые гранаты во дворы своих жертв, поджигали их дома, подкарауливали и обстреливали автомобили фермеров.

Помимо этого, бандиты совершали незаконные действия в отношении ренийских моряков. Им звонили и сообщали, что они должны ежемесячно платить "пацанам" от 500 до тысячи долларов. В случае, если моряк отказывался платить, бандиты угрожали похищением членов семей", — отметил источник.

По информации полиции, по результатам серии обысков уже задержали четырех местных жителей.

Правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 с запалами, два ружья, почти семь десятков патронов разного калибра, ножи, травматический пистолет, полсотни мобильных телефонов и 23 сим-карты к ним, ноутбуки, банковские карты, наркотики с устройством для их употребления, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Задержанных пока привлекают к уголовной ответственности по части 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Полицейские устанавливают происхождение изъятых вещей и проверяют причастность фигурантов к совершению резонансных преступлений с использованием оружия и взрывчатки.

Справка:

55-летний Олег Попеску, известный также как Румын и Олег Ренийский, родился в селе Ларжанка Измаильского района.

В 1990-х годах его "бригада" входила в качестве отдельного звена в большой синдикат киллеров — одесскую банду Василия Мариянчука по кличке Чечен и Бухгалтер. Южное крыло синдиката под руководством Попеску поставляло в Одессу исполнителей заказных убийств.

В начале 2000-х Олег Попеску был задержан, но вскоре загадочным образом оказался на свободе и сбежал в Румынию, где и пребывает до сих пор. Он обосновался в Галаце под фамилией Ризеа.

Объявлен в международный розыск по подозрению в бандитизме. Внесен в базу данных Интерпола.

Сбежав в Румынию, Олег Ренийский вовсе не потерял своего влияния на юго-западные районы Одесской области – Ренийский и Измаильский. С середины 2000-х вся тамошняя бизнес- и политическая элита хотя бы раз в год ездит на поклон к Попеску в Галац.